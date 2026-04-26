26 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ASSISTENTE VIRTUAL

População de SJC agora pode acionar Central 156 por Whatsapp

Por Luyse Camargo | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
'Seu José' é o atendente virtual da Central 156
'Seu José' é o atendente virtual da Central 156

Em complemento ao serviço já prestado via telefone, a Prefeitura de São José dos Campos implementou da Central 156 pelo WhatsApp. O canal conta com "Seu José", um assistente virtual baseado em inteligência artificial que opera 24 horas por dia.

A ferramenta permite o registro de protocolos para serviços de manutenção, limpeza e zeladoria e recebe mensagens de texto, áudios, fotos e localização.

O objetivo da medida é centralizar as demandas e reduzir o tempo de resposta da administração municipal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O serviço está disponível pelo número (12) 99710-0156. Ao iniciar o contato, o usuário é instruído pelo assistente a fornecer os dados necessários para a abertura do pedido ou para obter informações sobre serviços públicos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários