Em complemento ao serviço já prestado via telefone, a Prefeitura de São José dos Campos implementou da Central 156 pelo WhatsApp. O canal conta com "Seu José", um assistente virtual baseado em inteligência artificial que opera 24 horas por dia.

A ferramenta permite o registro de protocolos para serviços de manutenção, limpeza e zeladoria e recebe mensagens de texto, áudios, fotos e localização.

O objetivo da medida é centralizar as demandas e reduzir o tempo de resposta da administração municipal.