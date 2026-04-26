Em complemento ao serviço já prestado via telefone, a Prefeitura de São José dos Campos implementou da Central 156 pelo WhatsApp. O canal conta com "Seu José", um assistente virtual baseado em inteligência artificial que opera 24 horas por dia.
A ferramenta permite o registro de protocolos para serviços de manutenção, limpeza e zeladoria e recebe mensagens de texto, áudios, fotos e localização.
O objetivo da medida é centralizar as demandas e reduzir o tempo de resposta da administração municipal.
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O serviço está disponível pelo número (12) 99710-0156. Ao iniciar o contato, o usuário é instruído pelo assistente a fornecer os dados necessários para a abertura do pedido ou para obter informações sobre serviços públicos.