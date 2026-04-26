O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos tem 545 vagas de emprego em aberto voltadas a diferentes perfis profissionais e áreas de atuação.
Em destaque, a área de serviços, com 230 oportunidades para teleatendimento, 42 na função de auxiliar de limpeza, 12 vagas para atendente de lojas e mercados e 10 para controladores de acesso (10), além de outras.
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Há ainda vagas de formação técnica como eletricista de instalações e mecânico. A lista completa pode ser consultada no site da Prefeitura de São José dos Campos.
O PAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na praça Afonso Pena, nº 175, no centro.
Para se candidatar, é necessário apresentar carteira de trabalho, documento de identidade com foto e currículo impresso.
Antes de comparecer ao posto, recomenda-se conferir as vagas disponíveis e verificar se o perfil profissional atende aos requisitos de cada oportunidade.