O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos tem 545 vagas de emprego em aberto voltadas a diferentes perfis profissionais e áreas de atuação.

Em destaque, a área de serviços, com 230 oportunidades para teleatendimento, 42 na função de auxiliar de limpeza, 12 vagas para atendente de lojas e mercados e 10 para controladores de acesso (10), além de outras.

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