Um adolescente de 13 anos, identificado com as iniciais V.S.P.S., considerado desaparecido, foi apreendido em Taubaté por tráfico de drogas. O menor agia junto a um homem, G.H.P.L. de 21 anos, que também foi preso na ocorrência, registrada na madrugada de domingo (26), no bairro Fonte Imaculada.

Os suspeitos tentaram se evadir ao perceberem a presença de uma equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal). O menino lançou ao solo uma sacola e um aparelho celular vermelho.

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