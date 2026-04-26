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TRÁFICO DE DROGAS

Desaparecido de 13 anos é apreendido por tráfico em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Apreensões no bairro Fonte Imaculada, Taubaté
Apreensões no bairro Fonte Imaculada, Taubaté

Um adolescente de 13 anos, identificado com as iniciais V.S.P.S., considerado desaparecido, foi apreendido em Taubaté por tráfico de drogas. O menor agia junto a um homem, G.H.P.L. de 21 anos, que também foi preso na ocorrência, registrada na madrugada de domingo (26), no bairro Fonte Imaculada.

Os suspeitos tentaram se evadir ao perceberem a presença de uma equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal). O menino lançou ao solo uma sacola e um aparelho celular vermelho.

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Ambos foram alcançados e o material foi recuperado e apreendido. Na sacola havia flor de maconha, dry e R$ 100 em espécie. Com o adulto, foram localizados eppendorfs de cocaína.

O menor foi liberado à sua genitora enquanto o outro adulto permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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