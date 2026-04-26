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MANDADO DE PRISÃO

Acusado de pornografia infantil é preso em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem procurado pela Justiça, com mandado de prisão em aberto por crime de pornografia infantil (artigo 241 da Lei 8.069 do Estatuto da Criança e do Adolescente), foi preso em Taubaté. A prisão ocorreu no sábado (25), por volta das 20h, no bairro Três Marias.

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Equipes do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram o suspeito e confirmaram o mandado pelo aplicativo Muralha Paulista e o conduziram preso ao plantão policial de Taubaté, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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