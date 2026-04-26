Um homem procurado pela Justiça, com mandado de prisão em aberto por crime de pornografia infantil (artigo 241 da Lei 8.069 do Estatuto da Criança e do Adolescente), foi preso em Taubaté. A prisão ocorreu no sábado (25), por volta das 20h, no bairro Três Marias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Equipes do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram o suspeito e confirmaram o mandado pelo aplicativo Muralha Paulista e o conduziram preso ao plantão policial de Taubaté, onde permaneceu à disposição da Justiça.