Um homem procurado pela Interpol por tráfico internacional de drogas foi localizado em Ilhabela e preso com ordem do STF (Supremo Tribunal Federal).
A prisão ocorreu no sábado (25) em atuação integrada do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) do 6ºBPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) e da Força Tática do 20ºBPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
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Com informação de que o foragido estava se deslocando do Litoral Sul para o Litoral Norte pela SP-55 (Rio-Santos), no km 132, foi iniciado o patrulhamento nas proximidades . As equipes o encontraram sozinho no interior de um restaurante.
Ele se identificou como paraguaio, mas a nacionalidade albanesa dele já é conhecida. Com ele, foram apreendidos dois Iphones.
O mandado de prisão foi cumprido mediante condução à delegacia da Polícia Federal de São Sebastião, onde permaneceu à disposição da Justiça Federal para extradição.