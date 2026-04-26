Um homem procurado pela Interpol por tráfico internacional de drogas foi localizado em Ilhabela e preso com ordem do STF (Supremo Tribunal Federal).

A prisão ocorreu no sábado (25) em atuação integrada do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) do 6ºBPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) e da Força Tática do 20ºBPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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