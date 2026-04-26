26 de abril de 2026
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MORTE EM CRUZEIRO

Kaue é morto a tiros no dia do aniversário de 16 anos no Vale

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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O adolescente Kaue Henrique Silva Barbosa dos Santos morreu após ser baleado na rua José Modesto Pinto, no bairro Jardim América, em Cruzeiro.

O crime ocorreu na noite deste sábado (25), por volta de 20h30, noite em que ele completava 16 anos.

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Segundo informações, o jovem estava em via pública quando foi surpreendido por um homem que efetuou disparos em sua direção. Ao todo, foram quatro tiros, sendo dois na cabeça, um na nuca e num região occipital.

Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o socorro da vítima, que foi encaminhada em estado grave para a Santa Casa de Cruzeiro, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O local do crime passou por perícia da Polícia Científica, e o caso será investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais.

Uma das linhas investigativas é de que ele teria sido baleado por engano e que o verdadeiro alvo seria um vizinho. A polícia também considera a possibilidade de o crime ter sido motivado por uma briga. Kaue teria ferido uma pessoa com uma pedrada dias antes e recebido ameaças de morte após o episódio.

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