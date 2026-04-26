O adolescente Kaue Henrique Silva Barbosa dos Santos morreu após ser baleado na rua José Modesto Pinto, no bairro Jardim América, em Cruzeiro.

O crime ocorreu na noite deste sábado (25), por volta de 20h30, noite em que ele completava 16 anos.

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