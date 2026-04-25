26 de abril de 2026
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ATIRADOR FOI PRESO

VEJA: Vídeo mostra retirada de Trump após tiros em evento

Por Da redação | Mundo
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Um vídeo mostra o momento exato em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é retirado às pressas do jantar de correspondentes da Casa Branca, em Washington, após disparos serem ouvidos no local, na noite deste sábado (25).

VEJA O VÍDEO

Nas imagens, agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos aparecem agindo rapidamente, cercando o presidente e conduzindo-o para fora do ambiente, enquanto convidados demonstram surpresa e deixam o salão.

Ação rápida e clima de tensão

O vídeo evidencia o clima de tensão no evento, que reunia centenas de jornalistas e autoridades. É possível perceber movimentação intensa de seguranças e interrupção imediata da cerimônia após os primeiros tiros.

Segundo relatos, foram ouvidos vários disparos, além de barulhos semelhantes a explosões, o que provocou pânico momentâneo entre os presentes.

Suspeito foi detido

De acordo com o próprio Trump, o suspeito pelos disparos foi detido pelas autoridades. Até o momento, não há registro de feridos.

Também estavam no evento o vice-presidente J. D. Vance, a primeira-dama Melania Trump e o secretário de Estado Marco Rubio, todos em segurança.

A organização informou que o jantar será remarcado, enquanto o caso segue sob investigação.

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