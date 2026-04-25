Um vídeo mostra o momento exato em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é retirado às pressas do jantar de correspondentes da Casa Branca, em Washington, após disparos serem ouvidos no local, na noite deste sábado (25).
Nas imagens, agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos aparecem agindo rapidamente, cercando o presidente e conduzindo-o para fora do ambiente, enquanto convidados demonstram surpresa e deixam o salão.
Ação rápida e clima de tensão
O vídeo evidencia o clima de tensão no evento, que reunia centenas de jornalistas e autoridades. É possível perceber movimentação intensa de seguranças e interrupção imediata da cerimônia após os primeiros tiros.
Segundo relatos, foram ouvidos vários disparos, além de barulhos semelhantes a explosões, o que provocou pânico momentâneo entre os presentes.
Suspeito foi detido
De acordo com o próprio Trump, o suspeito pelos disparos foi detido pelas autoridades. Até o momento, não há registro de feridos.
Também estavam no evento o vice-presidente J. D. Vance, a primeira-dama Melania Trump e o secretário de Estado Marco Rubio, todos em segurança.
A organização informou que o jantar será remarcado, enquanto o caso segue sob investigação.