Um vídeo mostra o momento exato em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é retirado às pressas do jantar de correspondentes da Casa Branca, em Washington, após disparos serem ouvidos no local, na noite deste sábado (25).

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Nas imagens, agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos aparecem agindo rapidamente, cercando o presidente e conduzindo-o para fora do ambiente, enquanto convidados demonstram surpresa e deixam o salão.