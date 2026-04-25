O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado às pressas na noite deste sábado (25) de um jantar com jornalistas correspondentes da Casa Branca, após disparos serem ouvidos no local, em Washington.

O evento anual, realizado em um hotel da capital americana, reúne centenas de convidados, entre autoridades e profissionais da imprensa. Segundo relatos, o Serviço Secreto dos Estados Unidos agiu rapidamente para retirar o presidente do local após os tiros.

Suspeito foi detido e não há feridos