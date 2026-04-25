O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado às pressas na noite deste sábado (25) de um jantar com jornalistas correspondentes da Casa Branca, após disparos serem ouvidos no local, em Washington.
O evento anual, realizado em um hotel da capital americana, reúne centenas de convidados, entre autoridades e profissionais da imprensa. Segundo relatos, o Serviço Secreto dos Estados Unidos agiu rapidamente para retirar o presidente do local após os tiros.
Suspeito foi detido e não há feridos
Em publicação na rede Truth Social, Trump afirmou que o atirador, ainda não identificado, foi detido pelas autoridades. Até o momento, não há registro de feridos.
Testemunhas relataram múltiplos disparos e até sons semelhantes a explosões, segundo agências internacionais. A situação gerou tensão entre os participantes do evento.
Autoridades estavam presentes
Também participavam do jantar o vice-presidente J. D. Vance, a primeira-dama Melania Trump e o secretário de Estado Marco Rubio. Todos estão em segurança, de acordo com informações oficiais.
Inicialmente, Trump teria indicado que o evento poderia continuar, mas acabou seguindo as orientações das forças de segurança.
Evento será remarcado
A organização do jantar informou que a cerimônia será remarcada em até 30 dias. O caso segue sob investigação, e as autoridades ainda apuram as circunstâncias dos disparos.