O diagnóstico realizado para a implantação do projeto São José Social indicou que 80% dos moradores de rua em São José dos Campos utilizam drogas, com predominância de álcool e crack.

O levantamento, apresentado pelo vice-prefeito de São José, coronel Wilker Lopes (MDB), aponta que as mulheres compõem 10% desse grupo e que a ruptura de laços familiares é o fator central da condição de vulnerabilidade.

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