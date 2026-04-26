Um homem foi preso após furtar hidrantes de cobre em um estabelecimento comercial na zona sul de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada por volta das 3h deste sábado (25).

A polícia foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para intervir no furto em andamento. No local, encontrou o suspeito saindo pelo portão levando o material.

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