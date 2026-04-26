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Homem leva hidrantes de loja e é preso na saída em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Hidrantes furtados na zona sul de São José dos Campos
Hidrantes furtados na zona sul de São José dos Campos

Um homem foi preso após furtar hidrantes de cobre em um estabelecimento comercial na zona sul de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada por volta das 3h deste sábado (25).

A polícia foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para intervir no furto em andamento. No local, encontrou o suspeito saindo pelo portão levando o material.

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Diante dos fatos, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, permanecendo o indivíduo à disposição da Justiça.

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