Uma mulher foi presa em Ubatuba tentando levar uma televisão furtada em uma bicicleta pela avenida Rio Grande do Sul. A prisão ocorreu neste sábado (25), quando a suspeita foi abordada por policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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Já conhecida nos meios policiais, ela confessou ter subtraído o aparelho de 32" da marca TCL de uma residência próxima. Em diligência ao local, a equipe constatou o arrombamento da área dos fundos do imóvel, que causou dano no muro. A proprietária reconheceu o equipamento.