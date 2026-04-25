25 de abril de 2026
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FURTO

Mulher tenta levar tv furtada em bicicleta e é presa em flagrante

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Televisão furtada em Ubatuba
Televisão furtada em Ubatuba

Uma mulher foi presa em Ubatuba tentando levar uma televisão furtada em uma bicicleta pela avenida Rio Grande do Sul. A prisão ocorreu neste sábado (25), quando a suspeita foi abordada por policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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Já conhecida nos meios policiais, ela confessou ter subtraído o aparelho de 32" da marca TCL de uma residência próxima. Em diligência ao local, a equipe constatou o arrombamento da área dos fundos do imóvel, que causou dano no muro. A proprietária reconheceu o equipamento.

Diante dos fatos, a autora do furto foi presa em flagrante e conduzida à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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