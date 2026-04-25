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TRÁFICO DE DROGAS

Mulher que vendia drogas na Vila Zezé é presa em flagrante

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/PM
Apreensões com mulher em Jacareí
Apreensões com mulher em Jacareí

Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas no bairro Vila Zezé, em Jacareí.

Policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) conduziram a ocorrência na sexta-feira (24).

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Ela foi avistada e abordada no momento em que entregaria entorpecentes a um homem. Foram encontrados com ela 13 eppendorfs de cocaína e R$ 65,50 em espécie.

Ela confessou o crime e foi levada presa, à disposição da Justiça.

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