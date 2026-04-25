Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas no bairro Vila Zezé, em Jacareí.

Policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) conduziram a ocorrência na sexta-feira (24).

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