Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas no bairro Vila Zezé, em Jacareí.
Policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) conduziram a ocorrência na sexta-feira (24).
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Ela foi avistada e abordada no momento em que entregaria entorpecentes a um homem. Foram encontrados com ela 13 eppendorfs de cocaína e R$ 65,50 em espécie.
Ela confessou o crime e foi levada presa, à disposição da Justiça.