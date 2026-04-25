Um vídeo obtido por OVALE mostra o momento em que uma carreta é consumida pelo fogo após tombar no acesso entre a Rodovia Presidente Dutra e a Rodovia Dom Pedro I, em Jacareí, na tarde deste sábado (25). O caminhoneiro não conseguiu sair da cabine e morreu carbonizado.
O veículo tombou e pegou fogo no acesso entre a Rodovia Presidente Dutra e a Rodovia Dom Pedro I. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a carreta é consumida pelas chamas.
Segundo informações apuradas no local, o motorista não conseguiu sair da cabine após o tombamento e morreu carbonizado. A identidade da vítima não havia sido divulgada até a última atualização desta reportagem.
Carreta tomba e incêndio assusta motoristas
Testemunhas relataram que o caminhão perdeu a estabilidade antes de tombar. Com o impacto, o veículo foi rapidamente tomado pelo fogo, formando uma densa coluna de fumaça visível à distância.
As imagens registradas por motoristas mostram o avanço das chamas e o cenário de destruição, o que gerou pânico entre condutores que passavam pela região no momento do acidente.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atuaram no combate ao incêndio, evitando que o fogo se alastrasse para outras áreas.
Trânsito afetado e acesso interditado
O acidente provocou a interdição do acesso entre as rodovias, um dos principais pontos de ligação entre Jacareí e outras cidades da região. O bloqueio causou congestionamentos e obrigou motoristas a buscarem rotas alternativas.
A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica e para a remoção do veículo.
Causas serão investigadas
As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades. A suspeita inicial é de que o motorista tenha perdido o controle da direção, mas as causas exatas dependem de análise técnica.