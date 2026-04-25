Um vídeo obtido por OVALE mostra o momento em que uma carreta é consumida pelo fogo após tombar no acesso entre a Rodovia Presidente Dutra e a Rodovia Dom Pedro I, em Jacareí, na tarde deste sábado (25). O caminhoneiro não conseguiu sair da cabine e morreu carbonizado.

VEJA O VÍDEO AQUI

O veículo tombou e pegou fogo no acesso entre a Rodovia Presidente Dutra e a Rodovia Dom Pedro I. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a carreta é consumida pelas chamas.