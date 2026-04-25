O Governo de São Paulo inaugurou neste sábado (25) a modernização do Pronto Atendimento Municipal Dr. João Auricchio, em Monteiro Lobato, com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Após obras de reforma e adequação, a unidade passa a funcionar 24 horas por dia, ampliando a capacidade de atendimento e reforçando os serviços de urgência e emergência no município do Vale do Paraíba.

O investimento total foi de R$ 1,6 milhão, destinado à melhoria da estrutura física e à ampliação dos serviços prestados. A iniciativa beneficia diretamente cerca de 4,2 mil moradores da cidade.