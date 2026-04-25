O Governo de São Paulo inaugurou neste sábado (25) a modernização do Pronto Atendimento Municipal Dr. João Auricchio, em Monteiro Lobato, com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Após obras de reforma e adequação, a unidade passa a funcionar 24 horas por dia, ampliando a capacidade de atendimento e reforçando os serviços de urgência e emergência no município do Vale do Paraíba.
O investimento total foi de R$ 1,6 milhão, destinado à melhoria da estrutura física e à ampliação dos serviços prestados. A iniciativa beneficia diretamente cerca de 4,2 mil moradores da cidade.
Durante a entrega, o governador destacou os avanços na área da saúde e citou a implementação da tabela SUS Paulista como medida para ampliar o financiamento hospitalar no estado.
A unidade oferece atendimento generalista de pronto atendimento, com acolhimento, avaliação clínica, estabilização de casos agudos, administração de medicamentos, observação e encaminhamento de pacientes. O objetivo é garantir assistência contínua, resolutiva e humanizada.
Capacidade ampliada e alta demanda
De acordo com dados da gestão municipal, o Pronto Atendimento registra média mensal de 1.500 consultas médicas. Considerando todos os atendimentos realizados pela equipe multiprofissional — incluindo triagem, procedimentos, medicação e observação — o número chega a cerca de 3 mil atendimentos por mês.
A estrutura conta com seis leitos, sendo dois de observação feminina, dois de observação masculina, um leito de emergência e um de isolamento.
A modernização do espaço, de acordo com o Estado, reforça a rede de saúde local e busca reduzir a necessidade de deslocamento para cidades vizinhas em casos de urgência.