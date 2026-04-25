O São José Basket perdeu por 79 a 75 para o Mogi na tarde deste sábado (25), no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, no jogo 2 da série melhor de cinco das oitavas de final da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

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Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, vê o rival abrir 2 a 0 na série. E a única alternativa para os joseenses se classificarem é vencer os três jogos.