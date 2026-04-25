O São José Basket perdeu por 79 a 75 para o Mogi na tarde deste sábado (25), no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, no jogo 2 da série melhor de cinco das oitavas de final da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
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Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, vê o rival abrir 2 a 0 na série. E a única alternativa para os joseenses se classificarem é vencer os três jogos.
Agora, os times voltam a se enfrentar na segunda-feira (27), novamente no Hugo Ramos, às 19h. Se o São José vencer, provoca o quarto confronto em São José dos Campos. Porém, uma nova derrota classifica o Mogi.
Como foi o jogo
O São José entrou pressionado e ainda viu o Mogi abrir 5 a 0 nos primeiros minutos, animando a torcida local. Mas, os joseenses reagiram, acertaram nove pontos seguidos e passaram à frente em pouco tempo.
Com vantagem na maior parte do tempo, o time da região fechou o primeiro quarto com um ponto de frente: 17 a 16, em um período de muita marcação forte.
No segundo quarto, o São José tentou equilibrar no início, mas o Mogi começou a acertar cestas de três pontos e não só passou à frente, como ainda ampliou a vantagem, que chegou a 10 pontos. Depois, os joseenses reagiram e reequilibraram a ação, com os mogianos ficando apenas três pontos à frente: 41 a 38.
No terceiro quarto, a partida voltou mais truncada, com marcação forte dos dois lados. Porém, o São José de novo deu espaços e deixou Mogi escapar no placar.
Ainda assim, a equipe da região melhorou, tirou a diferença e empatou no final do período, deixando tudo indefinido: 56 a 56.
O último período, como esperado, começou muito disputado e equilibrado. Ninguém queria perder contato com a frente do placar. No entanto, o São José novamente errou muito e viu o Mogi abrir sete pontos a menos de cinco minutos do fim. E, quando os mogianos abriram dez pontos, Ahmed pediu tempo técnico.
Então, o São José melhorou a postura nos dois últimos minutos e tentou descontar a vantagem dos donos da casa. Porém, não o suficiente para buscar o placar. E o Mogi venceu o segundo jogo da série.
- · Jogo 1 – 22/04 São José Basketball 70 x 75 Mogi – Ginásio Linneu de Moura
- · Jogo 2 – 25/04 Mogi 79 x 75 São José Basketball – Ginásio Hugo Ramos
- · Jogo 3 – 27/04 (segunda-feira) às 19h - Mogi x São José Basketball – Ginásio Hugo Ramos
- · Jogo 4 – 30/04 (quinta-feira) em horário a definir - São José Basketball x Mogi – Ginásio Linneu de Moura*
- · Jogo 5 – 02/05 (sábado) em horário a definir - São José Basketball x Mogi – Ginásio Linneu de Moura*
*Se houver necessidade