Um grave acidente envolvendo uma carreta terminou com a morte do motorista na tarde deste sábado (25), em Jacareí. O veículo tombou e pegou fogo no acesso entre a Rodovia Dom Pedro I e a Rodovia Presidente Dutra.

Segundo informações apuradas, o motorista não conseguiu sair da cabine e morreu carbonizado após o incêndio atingir o veículo.

Carreta tombou e foi tomada pelas chamas

Testemunhas relataram que a carreta perdeu a estabilidade antes de tombar. Com o impacto, o veículo foi rapidamente consumido pelo fogo, gerando uma grande coluna de fumaça e assustando motoristas que passavam pelo local.