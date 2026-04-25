Um grave acidente envolvendo uma carreta terminou com a morte do motorista na tarde deste sábado (25), em Jacareí. O veículo tombou e pegou fogo no acesso entre a Rodovia Dom Pedro I e a Rodovia Presidente Dutra.
Segundo informações apuradas, o motorista não conseguiu sair da cabine e morreu carbonizado após o incêndio atingir o veículo.
Carreta tombou e foi tomada pelas chamas
Testemunhas relataram que a carreta perdeu a estabilidade antes de tombar. Com o impacto, o veículo foi rapidamente consumido pelo fogo, gerando uma grande coluna de fumaça e assustando motoristas que passavam pelo local.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atuaram no combate às chamas, evitando que o incêndio se alastrasse.
Acesso interditado e trânsito afetado
O acidente provocou a interdição do acesso entre as rodovias, um dos principais pontos de ligação da região. Motoristas enfrentaram lentidão e precisaram buscar rotas alternativas durante o atendimento da ocorrência.
A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica e remoção do veículo.
Causas serão investigadas
As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades. A suspeita inicial é de que o motorista tenha perdido o controle da direção, mas as causas exatas dependem de análise técnica.