Um homem, responsável por recolher dinheiro do tráfico de drogas em Jacareí, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e por porte ilegal de arma de fogo.

A ocorrência foi registrada na quinta-feira (23) por policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que avistaram o suspeito deixando uma drogaria na avenida Humberto de Alencar Castelo Branco e o abordaram.

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