Um homem, responsável por recolher dinheiro do tráfico de drogas em Jacareí, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e por porte ilegal de arma de fogo.
A ocorrência foi registrada na quinta-feira (23) por policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que avistaram o suspeito deixando uma drogaria na avenida Humberto de Alencar Castelo Branco e o abordaram.
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Durante a busca pessoal, a equipe localizou uma quantia em dinheiro. Ele alegou ser proveniente de seu trabalho, mas acabou confessando que era o responsável pelo recolhimento de valores do tráfico na região e afirmou possuir uma arma de fogo, além de drogas em sua residência.
No imóvel, localizado na avenida Alfredo de Moraes, no bairro Terras de Conceição, foram localizadas, dentro do quarto, porções de crack e cocaína prontas para venda, um revólver com cinco munições intactas, dinheiro, embalagens e uma balança de precisão.
Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.