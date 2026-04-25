Um veículo foi destruído por um incêndio na rodovia SP-099, em Caraguatatuba.
A ocorrência foi registrada no fim da tarde deste sábado (25), no km 63 +500, no Posto Neblina.
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A Estação de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionada para atendimento e no local, encontrou o veículo já completamente tomado pelas chamas.
Foi realizada a extinção do incêndio e o local foi deixado em segurança, sob os cuidados da Concessionária dos Tamoios.
Ninguém ficou ferido.