Um veículo foi destruído por um incêndio na rodovia SP-099, em Caraguatatuba.

A ocorrência foi registrada no fim da tarde deste sábado (25), no km 63 +500, no Posto Neblina.

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