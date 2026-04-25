O Manthiqueira ficou no empate por 2 a 2 com o União Mogi na tarde deste sábado (25), no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pela segunda rodada do grupo 4 da Quinta Divisão do Campeonato Paulista.

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Com esse resultado, a Laranja Mecânica, sob comando do técnico Dado Oliveira, segue sem vencer, mas soma o primeiro ponto no torneio. Já os mogianos, ainda invictos, somam quatro pontos.