O Manthiqueira ficou no empate por 2 a 2 com o União Mogi na tarde deste sábado (25), no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pela segunda rodada do grupo 4 da Quinta Divisão do Campeonato Paulista.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com esse resultado, a Laranja Mecânica, sob comando do técnico Dado Oliveira, segue sem vencer, mas soma o primeiro ponto no torneio. Já os mogianos, ainda invictos, somam quatro pontos.
Na próxima rodada, o time da região visita o Itaquaquecetuba, no estádio Ildeu Silvestre do Carmo, na cidade da Grande São Paulo, no outro domingo, dia 3 de maio, a partir das 15h.
No mesmo dia, o time de Mogi das Cruzes recebe o Mauá, a partir das 10h, no estádio Nogueirão.
Como foi o jogo
Em campo, a partida começou truncada e concentrada no meio de campo. Mesmo com esforço, a Laranja Mecânica não conseguia levar real perigo ao gol adversário.
Aos 14min, o Manthiqueira quase abriu o placar após acertar a bola no travessão, mas havia impedimento no lance. Contudo, no lance seguinte, aos 16min, a Laranja Mecânica abriu o placar com Isaac. Ele recebeu de Fabrício na altura da marca do pênalti, livre, e mandou para o fundo da rede: 1 a 0.
Melhor em campo, o time da região conseguiu controlar as ações e manteve o placar até o intervalo.
Mas, no segundo tempo, a zaga da Laranja Mecânica falhou aos 7min. Então, Kauã Alex recebeu passe de Pedro Aquino e mandou para o fundo da rede, no canto esquerdo: 1 a 1.
Contudo, na saída de bola, o time da região arrancou pela esquerda, veio o cruzamento, bate-rebate e, na sobra, Kevin pegou a sobra, livre, pela direita, e encheu o pé, no canto esquerdo, fazendo 2 a 1.
Depois, o time da região perdeu Fabrício aos 29min, expulso por segundo cartão amarelo. Menos de um minuto depois, o União empatou com Kauê, que pegou a bola no lado direito da área e tocou por cobertura no goleiro: 2 a 2, um golaço.
Mesmo com um homem a menos, o Manthiqueira foi para cima para tentar a vitória e criou chances. Assim, deixou o jogo mais aberto no final, embora com placar sem alteração.