A morte de um adolescente a tiros no bairro Jardim América, em Cruzeiro, pode ter sido resultado de uma possível confusão de alvo, segundo informações preliminares da investigação.
O jovem foi baleado em via pública e não resistiu aos ferimentos. O caso, que gerou comoção na cidade, agora ganha novos desdobramentos com a hipótese de que os autores do crime teriam se enganado sobre a identidade da vítima.
Hipótese de erro de alvo
De acordo com apuração inicial, a Polícia Civil trabalha com a possibilidade de que o adolescente não seria o verdadeiro alvo dos criminosos. A linha de investigação considera que os autores podem ter confundido a vítima com outra pessoa.
A motivação do crime ainda não foi confirmada oficialmente.
Ataque a tiros
O adolescente foi atingido por disparos de arma de fogo no Jardim América, em uma ocorrência que mobilizou equipes da Polícia Militar e de resgate.
Ele chegou a ser socorrido, mas morreu em decorrência dos ferimentos.
Investigação em andamento
A Polícia Civil segue com diligências para esclarecer o caso, incluindo a análise de imagens de câmeras de segurança e a oitiva de testemunhas.
Até o momento, não há confirmação sobre suspeitos presos.
Violência preocupa moradores
O crime aumenta a preocupação com a violência na região e reforça o alerta para ações criminosas em áreas residenciais.
A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na investigação seja repassada de forma anônima.