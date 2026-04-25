25 de abril de 2026
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VIOLÊNCIA

Adolescente teria sido morto por engano no Vale, diz polícia

Por Jesse Nascimento | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa

A morte de um adolescente a tiros no bairro Jardim América, em Cruzeiro, pode ter sido resultado de uma possível confusão de alvo, segundo informações preliminares da investigação.

O jovem foi baleado em via pública e não resistiu aos ferimentos. O caso, que gerou comoção na cidade, agora ganha novos desdobramentos com a hipótese de que os autores do crime teriam se enganado sobre a identidade da vítima.

Hipótese de erro de alvo

De acordo com apuração inicial, a Polícia Civil trabalha com a possibilidade de que o adolescente não seria o verdadeiro alvo dos criminosos. A linha de investigação considera que os autores podem ter confundido a vítima com outra pessoa.

A motivação do crime ainda não foi confirmada oficialmente.

Ataque a tiros

O adolescente foi atingido por disparos de arma de fogo no Jardim América, em uma ocorrência que mobilizou equipes da Polícia Militar e de resgate.

Ele chegou a ser socorrido, mas morreu em decorrência dos ferimentos.

Investigação em andamento

A Polícia Civil segue com diligências para esclarecer o caso, incluindo a análise de imagens de câmeras de segurança e a oitiva de testemunhas.

Até o momento, não há confirmação sobre suspeitos presos.

Violência preocupa moradores

O crime aumenta a preocupação com a violência na região e reforça o alerta para ações criminosas em áreas residenciais.

A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na investigação seja repassada de forma anônima.

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