A morte de um adolescente a tiros no bairro Jardim América, em Cruzeiro, pode ter sido resultado de uma possível confusão de alvo, segundo informações preliminares da investigação.

O jovem foi baleado em via pública e não resistiu aos ferimentos. O caso, que gerou comoção na cidade, agora ganha novos desdobramentos com a hipótese de que os autores do crime teriam se enganado sobre a identidade da vítima.

Hipótese de erro de alvo

De acordo com apuração inicial, a Polícia Civil trabalha com a possibilidade de que o adolescente não seria o verdadeiro alvo dos criminosos. A linha de investigação considera que os autores podem ter confundido a vítima com outra pessoa.