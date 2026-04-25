25 de abril de 2026
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CRUZEIRO

URGENTE: Adolescente é baleado e morre em hospital no Vale

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa

Um adolescente foi baleado no bairro Jardim América, em Cruzeiro, e não resistiu aos ferimentos. Ele morreu após dar entrada no hospital da cidade.

A morte foi confirmada após o jovem ser socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Santa Casa de Cruzeiro, onde permaneceu sob atendimento médico.

Ataque a tiros no bairro

De acordo com as informações iniciais, o adolescente foi atingido por disparos de arma de fogo em via pública. As circunstâncias do crime ainda não foram totalmente esclarecidas.

O caso mobilizou equipes de resgate e forças de segurança, que atuaram no atendimento da ocorrência e no isolamento da área.

Morte confirmada no hospital

Apesar dos esforços das equipes médicas, o jovem não resistiu à gravidade dos ferimentos. A confirmação do óbito intensificou a investigação sobre o caso.

Polícia investiga motivação

A Polícia Civil apura a autoria e a motivação do crime. Até o momento, não há informações sobre suspeitos identificados ou prisões.

Testemunhas devem ser ouvidas, e imagens de câmeras de segurança podem ajudar a esclarecer a dinâmica do ocorrido.

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