Um adolescente foi baleado no bairro Jardim América, em Cruzeiro, e não resistiu aos ferimentos. Ele morreu após dar entrada no hospital da cidade.

A morte foi confirmada após o jovem ser socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Santa Casa de Cruzeiro, onde permaneceu sob atendimento médico.

Ataque a tiros no bairro

De acordo com as informações iniciais, o adolescente foi atingido por disparos de arma de fogo em via pública. As circunstâncias do crime ainda não foram totalmente esclarecidas.