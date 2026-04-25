Um adolescente foi baleado no bairro Jardim América, em Cruzeiro, e não resistiu aos ferimentos. Ele morreu após dar entrada no hospital da cidade.
A morte foi confirmada após o jovem ser socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Santa Casa de Cruzeiro, onde permaneceu sob atendimento médico.
Ataque a tiros no bairro
De acordo com as informações iniciais, o adolescente foi atingido por disparos de arma de fogo em via pública. As circunstâncias do crime ainda não foram totalmente esclarecidas.
O caso mobilizou equipes de resgate e forças de segurança, que atuaram no atendimento da ocorrência e no isolamento da área.
Morte confirmada no hospital
Apesar dos esforços das equipes médicas, o jovem não resistiu à gravidade dos ferimentos. A confirmação do óbito intensificou a investigação sobre o caso.
Polícia investiga motivação
A Polícia Civil apura a autoria e a motivação do crime. Até o momento, não há informações sobre suspeitos identificados ou prisões.
Testemunhas devem ser ouvidas, e imagens de câmeras de segurança podem ajudar a esclarecer a dinâmica do ocorrido.