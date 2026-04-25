O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã deste sábado (25), às 9h04, para atender uma ocorrência de queda de balão sobre uma residência na São José dos Campos.
O caso aconteceu na Avenida São João, nº 1664, no bairro Jardim Esplanada. Segundo as informações iniciais, a equipe foi chamada para prestar apoio ao policiamento após a estrutura do balão cair sobre o imóvel.
Sem feridos ou incêndio
De acordo com os bombeiros, não houve registro de incêndio nem de vítimas. A situação foi controlada rapidamente pelas equipes no local.
Estrutura removida
Toda a estrutura do balão, incluindo a armação, foi retirada da residência e deixada sob responsabilidade das autoridades policiais para as providências cabíveis.
Alerta para riscos
A queda de balões representa risco de incêndios e acidentes, especialmente em áreas urbanas. A prática é considerada crime ambiental no Brasil.