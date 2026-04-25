O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã deste sábado (25), às 9h04, para atender uma ocorrência de queda de balão sobre uma residência na São José dos Campos.

O caso aconteceu na Avenida São João, nº 1664, no bairro Jardim Esplanada. Segundo as informações iniciais, a equipe foi chamada para prestar apoio ao policiamento após a estrutura do balão cair sobre o imóvel.

Sem feridos ou incêndio

De acordo com os bombeiros, não houve registro de incêndio nem de vítimas. A situação foi controlada rapidamente pelas equipes no local.