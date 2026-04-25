25 de abril de 2026
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SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balão cai em casa no Jardim Esplanada, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa

O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã deste sábado (25), às 9h04, para atender uma ocorrência de queda de balão sobre uma residência na São José dos Campos.

O caso aconteceu na Avenida São João, nº 1664, no bairro Jardim Esplanada. Segundo as informações iniciais, a equipe foi chamada para prestar apoio ao policiamento após a estrutura do balão cair sobre o imóvel.

Sem feridos ou incêndio

De acordo com os bombeiros, não houve registro de incêndio nem de vítimas. A situação foi controlada rapidamente pelas equipes no local.

Estrutura removida

Toda a estrutura do balão, incluindo a armação, foi retirada da residência e deixada sob responsabilidade das autoridades policiais para as providências cabíveis.

Alerta para riscos

A queda de balões representa risco de incêndios e acidentes, especialmente em áreas urbanas. A prática é considerada crime ambiental no Brasil.

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