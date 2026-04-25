25 de abril de 2026
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VIA DUTRA

PRF flagra caminhão com 30 toneladas de excesso na Dutra

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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PRF/Divulgacão

A Polícia Rodoviária Federal flagrou, na manhã deste sábado (25), um caminhão com mais de 30 toneladas de excesso de peso trafegando pela Rodovia Presidente Dutra, em Jacareí.

A abordagem ocorreu no km 165 da rodovia, durante fiscalização de rotina. Segundo a PRF, o veículo circulava sem Autorização Especial de Trânsito (AET) válida, exigida para esse tipo de transporte.

Irregularidades e risco à segurança

Além do excesso de carga, os agentes constataram que a amarração do material transportado estava irregular, aumentando o risco de acidentes.

De acordo com a PRF, o excesso de peso compromete a estabilidade do veículo, eleva o risco de falhas mecânicas e pode provocar acidentes graves nas rodovias.

Veículo retido e motorista autuado

O motorista foi autuado pelas infrações, e o veículo permaneceu retido até a regularização da carga, com a realização do transbordo do excedente.

Impacto nas rodovias

A PRF destaca ainda que o transporte com peso acima do permitido acelera o desgaste do asfalto, contribuindo para a deterioração da via e prejudicando a segurança de outros motoristas.

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