A Polícia Rodoviária Federal flagrou, na manhã deste sábado (25), um caminhão com mais de 30 toneladas de excesso de peso trafegando pela Rodovia Presidente Dutra, em Jacareí.

A abordagem ocorreu no km 165 da rodovia, durante fiscalização de rotina. Segundo a PRF, o veículo circulava sem Autorização Especial de Trânsito (AET) válida, exigida para esse tipo de transporte.

Irregularidades e risco à segurança

Além do excesso de carga, os agentes constataram que a amarração do material transportado estava irregular, aumentando o risco de acidentes.