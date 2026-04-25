A Polícia Rodoviária Federal flagrou, na manhã deste sábado (25), um caminhão com mais de 30 toneladas de excesso de peso trafegando pela Rodovia Presidente Dutra, em Jacareí.
A abordagem ocorreu no km 165 da rodovia, durante fiscalização de rotina. Segundo a PRF, o veículo circulava sem Autorização Especial de Trânsito (AET) válida, exigida para esse tipo de transporte.
Irregularidades e risco à segurança
Além do excesso de carga, os agentes constataram que a amarração do material transportado estava irregular, aumentando o risco de acidentes.
De acordo com a PRF, o excesso de peso compromete a estabilidade do veículo, eleva o risco de falhas mecânicas e pode provocar acidentes graves nas rodovias.
Veículo retido e motorista autuado
O motorista foi autuado pelas infrações, e o veículo permaneceu retido até a regularização da carga, com a realização do transbordo do excedente.
Impacto nas rodovias
A PRF destaca ainda que o transporte com peso acima do permitido acelera o desgaste do asfalto, contribuindo para a deterioração da via e prejudicando a segurança de outros motoristas.