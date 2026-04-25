Um homem morreu após ser atropelado na Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, em um caso que está sendo investigado como fuga de local de acidente.

O atropelamento ocorreu nas primeiras horas deste sábado (25) e mobilizou equipes de resgate e segurança na região.

De acordo com informações iniciais, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.