Um homem morreu após ser atropelado na Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, em um caso que está sendo investigado como fuga de local de acidente.
O atropelamento ocorreu nas primeiras horas deste sábado (25) e mobilizou equipes de resgate e segurança na região.
De acordo com informações iniciais, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
O motorista responsável pelo atropelamento fugiu sem prestar socorro e, até o momento, não foi identificado.
Atropelamento mobilizou equipes na rodovia
Equipes da concessionária responsável pela rodovia e da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas para atender a ocorrência e realizar o controle do tráfego no trecho.
Durante o atendimento, uma faixa da pista precisou ser interditada para a realização da perícia técnica e remoção do corpo. A via foi liberada após a conclusão dos trabalhos.
Motorista fugiu e é procurado
Segundo a polícia, o condutor envolvido no atropelamento deixou o local sem prestar socorro à vítima, o que pode agravar a situação criminal.
A identidade da vítima ainda não havia sido oficialmente divulgada até a última atualização do caso.
Investigação em andamento
O caso será investigado pelas autoridades competentes, que buscam identificar o veículo e o motorista envolvidos. Imagens de câmeras e relatos de testemunhas podem ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente.
A fuga após atropelamento é considerada crime e pode resultar em penalidades adicionais ao condutor, além da responsabilização pela morte.