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MORTE NA DUTRA

URGENTE: Homem morre atropelado na Dutra em Taubaté

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Jesse Nascimento

Um homem morreu após ser atropelado na Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, em um caso que está sendo investigado como fuga de local de acidente.

O atropelamento ocorreu nas primeiras horas deste sábado (25) e mobilizou equipes de resgate e segurança na região.

De acordo com informações iniciais, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O motorista responsável pelo atropelamento fugiu sem prestar socorro e, até o momento, não foi identificado. 

Atropelamento mobilizou equipes na rodovia

Equipes da concessionária responsável pela rodovia e da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas para atender a ocorrência e realizar o controle do tráfego no trecho.

Durante o atendimento, uma faixa da pista precisou ser interditada para a realização da perícia técnica e remoção do corpo. A via foi liberada após a conclusão dos trabalhos.

Motorista fugiu e é procurado

Segundo a polícia, o condutor envolvido no atropelamento deixou o local sem prestar socorro à vítima, o que pode agravar a situação criminal.

A identidade da vítima ainda não havia sido oficialmente divulgada até a última atualização do caso.

Investigação em andamento

O caso será investigado pelas autoridades competentes, que buscam identificar o veículo e o motorista envolvidos. Imagens de câmeras e relatos de testemunhas podem ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente.

A fuga após atropelamento é considerada crime e pode resultar em penalidades adicionais ao condutor, além da responsabilização pela morte.

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