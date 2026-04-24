O Ministério Público de São Paulo recorreu da decisão que absolveu um dos acusados de envolvimento no homicídio do advogado criminalista Leonardo Bonafé, morto a tiros em 28 de agosto de 2024, em Taubaté.

O recurso foi apresentado pela promotora Raissa Nunes de Barros Maximiliano, que aponta a existência de nulidades durante o julgamento, além de contradições na votação dos jurados e uma decisão considerada manifestamente contrária às provas reunidas no processo.

De acordo com a Promotoria, o réu deve ser submetido a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri. O pedido se baseia em irregularidades identificadas tanto nos debates orais quanto na formulação e votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença.