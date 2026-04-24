O São José Futsal perdeu por 4 a 2 para o Magnus na noite desta sexta-feira (24), na Arena Sorocaba, em partida válida pela quarta rodada da primeira fase da LNF (Liga Nacional de Futsal).
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Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, continua sem vitórias e com apenas um ponto somado. Já a equipe sorocabana soma três vitórias e uma derrota em quatro rodadas e segue na parte de cima.
Agora, o time da região inicia a disputa da Copa LNF, nesta segunda-feira (27), quando visita o Velez Camaquã, no Ginásio Municipal de Esportes Wadislau Niemxeski, em Camaquã (RS).
Neta sexta-feira, o São José até começou melhor e abriu o placar no primeiro tempo sobre o Magnus. No entanto, os donos da casa cresceram, pressionaram e empataram ainda na primeira etapa: 1 a 1.
No segundo tempo, o time da região novamente ficou em vantagem no início, mas os donos da casa de novo empataram: 2 a 2. Depois, o Magnus virou o placar e o São José passou a ter que correr atrás do resultado. Apesar da pressão no fim, não conseguiu e ainda viu o time da casa parcar o quarto gol de pênalti nos últimos segundos.