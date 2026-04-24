O São José Futsal perdeu por 4 a 2 para o Magnus na noite desta sexta-feira (24), na Arena Sorocaba, em partida válida pela quarta rodada da primeira fase da LNF (Liga Nacional de Futsal).

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Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, continua sem vitórias e com apenas um ponto somado. Já a equipe sorocabana soma três vitórias e uma derrota em quatro rodadas e segue na parte de cima.