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INVESTIMENTO

SP anuncia obra de mobilidade urbana de R$ 12 mi em Pinda

Por Da Redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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Paulo Guereta/Governo do Estado de SP
SP anuncia obra de mobilidade urbana de R$ 12 mi em Pinda
SP anuncia obra de mobilidade urbana de R$ 12 mi em Pinda

O Governo de São Paulo entregou, nesta sexta-feira (24), a Via Estrutural Vereador Fernando Nogueira, em Pindamonhangaba. A obra contou com recursos da Desenvolve SP, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Do total de R$ 26 milhões investidos, cerca de R$ 12 milhões foram financiados pela agência, por meio da Linha de Apoio a Investimentos Municipais.

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A via é composta por pista dupla, calçadas, três rotatórias, ciclovia, canteiro central com drenagem e iluminação em LED. Somada ao viaduto Nossa Senhora Aparecida de Coruputuba, construído pela MRS sobre a linha férrea, a obra tem 2,5 quilômetros de extensão. O trecho liga a Rodovia SP-62 à Avenida Buriti, no Distrito Industrial do Feital.

Segundo o governador, a intervenção amplia a capacidade ferroviária e organiza a circulação entre transporte de carga e de passageiros, o que permite a operação do Trem Intercidades.

A via foi planejada para criar um eixo logístico-industrial, reduzir o tráfego de veículos pesados em áreas urbanas, melhorar a circulação e apoiar o escoamento da produção industrial.

O prefeito Ricardo Piorino afirmou que a obra conecta áreas com concentração de empresas e moradores, reduz distâncias e pode atrair novos empreendimentos.

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