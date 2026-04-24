O Governo de São Paulo entregou, nesta sexta-feira (24), a Via Estrutural Vereador Fernando Nogueira, em Pindamonhangaba. A obra contou com recursos da Desenvolve SP, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Do total de R$ 26 milhões investidos, cerca de R$ 12 milhões foram financiados pela agência, por meio da Linha de Apoio a Investimentos Municipais.

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A via é composta por pista dupla, calçadas, três rotatórias, ciclovia, canteiro central com drenagem e iluminação em LED. Somada ao viaduto Nossa Senhora Aparecida de Coruputuba, construído pela MRS sobre a linha férrea, a obra tem 2,5 quilômetros de extensão. O trecho liga a Rodovia SP-62 à Avenida Buriti, no Distrito Industrial do Feital.