O Teatro Colinas recebe neste final de semana os atores Maria Ribeiro e Gabriel Braga Nunes. Eles estarão em São José dos Campos (SP), com a peça “O Filho”, em cartaz nos dias 25 e 26 de abril.

No espetáculo, acompanhamos Nicolas, um jovem de 16 anos que enfrenta sinais de depressão e um profundo sentimento de desorientação. Filho de pais separados, ele decide deixar a casa da mãe para viver com o pai, desencadeando uma série de tensões e tentativas de compreensão dentro da família.

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Escrita pelo premiado dramaturgo francês Florian Zeller, a peça mergulha na complexidade das relações familiares e nos mistérios da mente, trazendo à tona o desafio de ajudar alguém que parece ter perdido o sentido da própria vida.