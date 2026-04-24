O Teatro Colinas recebe neste final de semana os atores Maria Ribeiro e Gabriel Braga Nunes. Eles estarão em São José dos Campos (SP), com a peça “O Filho”, em cartaz nos dias 25 e 26 de abril.
No espetáculo, acompanhamos Nicolas, um jovem de 16 anos que enfrenta sinais de depressão e um profundo sentimento de desorientação. Filho de pais separados, ele decide deixar a casa da mãe para viver com o pai, desencadeando uma série de tensões e tentativas de compreensão dentro da família.
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Escrita pelo premiado dramaturgo francês Florian Zeller, a peça mergulha na complexidade das relações familiares e nos mistérios da mente, trazendo à tona o desafio de ajudar alguém que parece ter perdido o sentido da própria vida.
As sessões acontecem no sábado, às 20h, e domingo, às 19h.
SERVIÇO
Espetáculo: “O Filho”
Quando: Dias 25 e 26 de abril - Sábado, às 20h, e domingo, às 19h
Ingressos: Térreo - R$ 150 (inteira) / R$ 75 (meia)
Mezzanino - R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)
Vivo Valoriza Térreo - R$ 75 + Comprovante Vivo Valoriza
Vivo Valoriza Mezzanino - R$ 25 + Comprovante Vivo Valoriza
Mais informações: https://www.teatrocolinas.com.br/detalhe/o-filho
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Para quem gosta de boas risadas, o comediante, radialista e locutor Rogério Morgado está de volta a São José dos Campos com seu stand-up comedy. A apresentação ocorre nesta sexta-feira (24), às 20h. Conhecido por suas participações no programa “Pânico”, da Jovem Pan, Morgado retorna ao Teatro Colinas com um show solo recheado de observações afiadas sobre o cotidiano e histórias de vida contadas com muito humor.
SERVIÇO
Espetáculo: Rogério Morgado - Stand Up Comedy
Quando: Dia 24 de abril - Sexta, às 20h
Ingressos: R$ 70 (inteira) / R$ 35 (meia)
Mais informações: https://www.teatrocolinas.com.br/detalhe/rogerio-morgado----
K-pop, aventura e girl power no palco
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Para a garotada, “Caçadoras do K Pop” uma parafrase livremente inspirada em homenagem ao sucesso do streaming. Nele as estrelas do K-pop Rumi, Mira e Zoey usam suas identidades secretas de caçadoras para proteger os fãs contra uma ameaça sobrenatural. Juntas, elas precisam enfrentar o maior inimigo de todos: uma boy band rival formada por demônios disfarçados.
O espetáculo-show aborda temas importantes como amizade, sororidade, união entre meninas na música e nas ações. Diversão garantida para toda a família.
SERVIÇO
Espetáculo: Caçadoras do K-Pop
Quando: Dias 25 e 26 de abril - Sábado e domingo, às 15h
Ingressos: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)
Mais informações: https://www.teatrocolinas.com.br/detalhe/cacadoras-do-k-pop----
Informações
O Teatro Colinas fica na Av. São João, 2000, Jardim das Colinas, São José dos Campos (SP). Ingressos estão à venda pelo site teatrocolinas.com.br ou na bilheteria do teatro, de quarta a domingo a partir das 13 horas.