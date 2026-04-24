A cantora e compositora Roberta Campos sobe ao palco externo do Sesc Taubaté neste fim de semana, no sábado (25), às 20h, com o espetáculo “Coisas de Viver”. A apresentação é gratuita, com ingressos limitados.

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O show percorre o repertório de seu trabalho mais recente, costurando canções inéditas a sucessos que marcaram sua trajetória. As músicas ganham novos arranjos, explorando nuances do folk e do pop em uma construção sonora delicada e envolvente.