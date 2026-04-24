A cantora e compositora Roberta Campos sobe ao palco externo do Sesc Taubaté neste fim de semana, no sábado (25), às 20h, com o espetáculo “Coisas de Viver”. A apresentação é gratuita, com ingressos limitados.
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O show percorre o repertório de seu trabalho mais recente, costurando canções inéditas a sucessos que marcaram sua trajetória. As músicas ganham novos arranjos, explorando nuances do folk e do pop em uma construção sonora delicada e envolvente.
Sob direção musical da própria artista, o espetáculo conta com Jackson Lourenço (baixo), Amanda Barbosa (bateria) e João Elbert (guitarra), formando uma base que sustenta a proposta sensível do projeto.
No setlist, o público reencontra faixas emblemáticas como “De Janeiro a Janeiro” e “Minha Felicidade”, além de releituras de clássicos da MPB, revisitados com sutileza e identidade própria.
Com seis álbuns lançados e indicação ao Grammy Latino pelo disco “Todo Caminho É Sorte”, Roberta Campos consolida uma carreira marcada pela consistência estética e pela capacidade de criar vínculos afetivos com o público. traço que atravessa toda a sua obra.
Os ingressos podem ser retirados pelo aplicativo Credencial Sesc SP e pelo portal do Sesc. Também há disponibilidade nas bilheterias das unidades.
SERVIÇO
Show: “Coisas de Viver”, com Roberta Campos
Data: sábado, 25 de abril
Horário: 20h
Classificação: Livre
Local: Palco externo do Sesc Taubaté
Ingressos: gratuitos e limitados (retirada antecipada pelos canais do Sesc)