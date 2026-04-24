Um homem de 36 anos foi preso suspeito de matar o próprio pai, de 56 anos, e abandonar o corpo após transportá-lo em uma cadeira de rodas por vários quilômetros. O caso é investigado como homicídio e ocultação de cadáver.

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O crime ocorreu em Paulista, no Grande Recife. Segundo a Polícia Civil, o suspeito levou o pai, que era pessoa com deficiência física, por cerca de cinco quilômetros até um terreno próximo a uma fábrica de cimento, às margens da PE-001, no bairro de Maria Farinha, onde o corpo foi deixado.