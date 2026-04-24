Um homem de 36 anos foi preso suspeito de matar o próprio pai, de 56 anos, e abandonar o corpo após transportá-lo em uma cadeira de rodas por vários quilômetros. O caso é investigado como homicídio e ocultação de cadáver.
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O crime ocorreu em Paulista, no Grande Recife. Segundo a Polícia Civil, o suspeito levou o pai, que era pessoa com deficiência física, por cerca de cinco quilômetros até um terreno próximo a uma fábrica de cimento, às margens da PE-001, no bairro de Maria Farinha, onde o corpo foi deixado.
As informações foram detalhadas pela delegada Talita Rates, responsável pelo caso, durante coletiva de imprensa realizada no Recife. De acordo com a investigação, ainda há divergências sobre o momento da morte da vítima.
O filho afirmou que retirou o pai de casa já sem vida. No entanto, familiares contestaram essa versão e disseram que o homem ainda estava vivo quando foi levado até o local onde acabou abandonado.
Imagens de câmeras de segurança registraram o trajeto feito pelo suspeito, empurrando a cadeira de rodas com o pai em vias públicas, durante o dia.
A investigação teve início após a polícia ser acionada para atender a ocorrência de um corpo encontrado em uma área de mata próxima à rodovia. A partir disso, equipes passaram a levantar informações e identificar o percurso realizado pelo suspeito.
Testemunhas relataram ter visto o homem durante o trajeto, o que ajudou na identificação. A polícia também apurou que ele trabalhava em um mercadinho da região.
Em depoimento, o suspeito confessou parcialmente o crime. Ele permanece à disposição da Justiça.