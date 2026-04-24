Uma mulher de 24 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio após ser atropelada e esfaqueada. O suspeito, de 48 anos, foi contido por moradores e acabou agredido antes da chegada da polícia, sendo levado a um hospital.
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O crime aconteceu na noite de quarta-feira (22), no Bairro Funcionários, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o ataque teria ocorrido após a vítima descobrir que o homem era casado e contar o caso à esposa dele.
De acordo com o registro policial, a mulher foi até a casa do suspeito para relatar a situação. Depois disso, ele passou a persegui-la e, já na rua, a atingiu com um carro, um Renault Logan. Em seguida, desceu do veículo e a golpeou com uma faca no peito.
Após o crime, o homem foi localizado por moradores em um condomínio no Bairro Três Barras. Ele estava com a faca e foi cercado por populares, que tentaram linchá-lo antes da intervenção da polícia.
A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal de Contagem. O estado de saúde não foi informado. O suspeito também precisou de atendimento médico devido aos ferimentos sofridos durante as agressões.
A perícia da Polícia Civil esteve no local, e o carro utilizado no ataque foi apreendido. O caso segue em investigação.