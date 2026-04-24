Uma mulher de 24 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio após ser atropelada e esfaqueada. O suspeito, de 48 anos, foi contido por moradores e acabou agredido antes da chegada da polícia, sendo levado a um hospital.

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O crime aconteceu na noite de quarta-feira (22), no Bairro Funcionários, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o ataque teria ocorrido após a vítima descobrir que o homem era casado e contar o caso à esposa dele.