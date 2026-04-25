A morte da ex-miss Carolina Flores Gómez, de 27 anos, ganhou repercussão internacional após a divulgação de imagens que mostram momentos ligados ao crime. O caso ainda não teve prisões confirmadas.

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O assassinato ocorreu no dia 15 de abril, dentro do apartamento onde a vítima morava, na região de Polanco, na Cidade do México. O caso veio à tona com mais força após a circulação de um vídeo que, segundo a imprensa local, registra instantes antes e depois dos disparos.