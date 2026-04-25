25 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ASSISTA O VÍDEO

VEJA: Vídeo mostra sogra matando ex-miss por ciúme do filho

Por Da Redação | Cidade do México
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Vídeo mostra sogra matando ex-miss a tiros por ciúme do filho
Vídeo mostra sogra matando ex-miss a tiros por ciúme do filho

A morte da ex-miss Carolina Flores Gómez, de 27 anos, ganhou repercussão internacional após a divulgação de imagens que mostram momentos ligados ao crime. O caso ainda não teve prisões confirmadas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O assassinato ocorreu no dia 15 de abril, dentro do apartamento onde a vítima morava, na região de Polanco, na Cidade do México. O caso veio à tona com mais força após a circulação de um vídeo que, segundo a imprensa local, registra instantes antes e depois dos disparos.

Informações divulgadas por veículos mexicanos apontam a sogra da vítima, identificada como Erika María, como principal suspeita. A denúncia às autoridades teria sido feita pelo marido de Carolina, que indicou a própria mãe como responsável pelo crime.

As circunstâncias do homicídio seguem sob investigação, e a polícia trabalha para esclarecer a dinâmica dos fatos e eventuais motivações.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários