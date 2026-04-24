Um grave acidente foi registrado no começo da noite desta sexta-feira (24), no bairro Campos de São José, na zona leste de São José dos Campos.

De acordo com as primeiras informações, dois veículos colidiram de frente na pista que faz a ligação com o bairro. Com o impacto, os carros ficaram completamente destruídos.

A via, que possui faixa simples, precisou ser totalmente interditada para o trabalho das equipes de resgate, o que provocou bloqueio no trânsito da região.