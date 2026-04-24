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ACIDENTE

URGENTE: Acidente deixa via interditada na zona leste de SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Acidente grave em São José
Acidente grave em São José

Um grave acidente foi registrado no começo da noite desta sexta-feira (24), no bairro Campos de São José, na zona leste de São José dos Campos.

De acordo com as primeiras informações, dois veículos colidiram de frente na pista que faz a ligação com o bairro. Com o impacto, os carros ficaram completamente destruídos.

A via, que possui faixa simples, precisou ser totalmente interditada para o trabalho das equipes de resgate, o que provocou bloqueio no trânsito da região.

Equipes de socorro foram acionadas e atuaram no atendimento da ocorrência. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas.

As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas.

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