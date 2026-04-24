Uma criança de 7 anos estava dentro do carro no momento em que a mãe, de 25 anos, foi baleada e morta durante um ataque a tiros. A informação foi confirmada por familiares da vítima, aumentando a comoção em torno do caso.
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O crime aconteceu no Conjunto Sonho Meu, em Umuarama, no Paraná, na madrugada desta sexta-feira (24). A vítima foi identificada como Adrielle Priscilla Lima da Rosa.
Segundo a irmã dela, Mirely Kauanny, a menina estava no banco de trás do veículo no momento dos disparos. Em relato emocionado, ela descreveu Adrielle como uma pessoa dedicada à família. “Era filha, amiga, sorridente, trabalhadora… além de tudo, era mãe”, disse.
De acordo com a Polícia Militar, o ataque ocorreu por volta das 2h. Inicialmente, a corporação havia informado que apenas um homem de 29 anos acompanhava a vítima no carro, mas a presença da criança foi confirmada posteriormente pela família.
O homem contou que um Chevrolet Onix preto se aproximou do Hyundai Azera onde eles estavam. Em seguida, os ocupantes do outro veículo efetuaram vários disparos, atingindo Adrielle.
Ela foi socorrida por equipes do Samu e levada a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. A quantidade de tiros não foi divulgada.
A Polícia Civil investiga o caso para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.
Com informações do portal O Bem Dito