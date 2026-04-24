Uma criança de 7 anos estava dentro do carro no momento em que a mãe, de 25 anos, foi baleada e morta durante um ataque a tiros. A informação foi confirmada por familiares da vítima, aumentando a comoção em torno do caso.

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O crime aconteceu no Conjunto Sonho Meu, em Umuarama, no Paraná, na madrugada desta sexta-feira (24). A vítima foi identificada como Adrielle Priscilla Lima da Rosa.