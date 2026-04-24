Um homem de 20 anos foi preso em flagrante suspeito de manter uma adolescente de 16 anos em cárcere privado e submetê-la a maus-tratos. Ele foi autuado por tortura, segundo a Polícia Civil.

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O caso aconteceu em Santana do Ipanema, no sertão de Alagoas, após denúncia feita pelo Conselho Tutelar. De acordo com a polícia, a jovem vivia isolada e em condições precárias dentro da residência.