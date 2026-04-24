Um homem de 20 anos foi preso em flagrante suspeito de manter uma adolescente de 16 anos em cárcere privado e submetê-la a maus-tratos. Ele foi autuado por tortura, segundo a Polícia Civil.
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O caso aconteceu em Santana do Ipanema, no sertão de Alagoas, após denúncia feita pelo Conselho Tutelar. De acordo com a polícia, a jovem vivia isolada e em condições precárias dentro da residência.
Equipes da Polícia Civil, acompanhadas por conselheiros tutelares, foram até o endereço indicado. Ao chegarem, encontraram a casa trancada. Nos fundos do imóvel, a adolescente foi localizada deitada dentro de uma casinha de cachorro.
Segundo a delegada responsável pelo caso, o local apresentava condições insalubres, com acúmulo de lixo e forte odor. A jovem não frequentava a escola, tinha acesso restrito à alimentação e não podia sair para a rua.
Diante da situação, o suspeito, apontado como namorado da vítima, foi preso em flagrante e encaminhado ao Centro Integrado de Segurança Pública da cidade. A audiência de custódia estava prevista para quinta-feira (24), quando a Justiça avaliaria a manutenção da prisão.
A defesa do jovem não foi localizada.
Após a repercussão do caso, a adolescente publicou vídeos nas redes sociais contestando a versão das autoridades. Ela afirmou que mantém um relacionamento com o suspeito e negou ter sido vítima de tortura ou cárcere privado. Também disse que exames não teriam apontado agressões.