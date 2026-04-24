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TORTURA

Mantinha namorada de 16 anos em casinha de cachorro

Por Da Redação | Santana do Ipanema (AL)
| Tempo de leitura: 1 min
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PCAL
Mantinha namorada de 16 anos em casinha de cachorro
Mantinha namorada de 16 anos em casinha de cachorro

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante suspeito de manter uma adolescente de 16 anos em cárcere privado e submetê-la a maus-tratos. Ele foi autuado por tortura, segundo a Polícia Civil.

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O caso aconteceu em Santana do Ipanema, no sertão de Alagoas, após denúncia feita pelo Conselho Tutelar. De acordo com a polícia, a jovem vivia isolada e em condições precárias dentro da residência.

Equipes da Polícia Civil, acompanhadas por conselheiros tutelares, foram até o endereço indicado. Ao chegarem, encontraram a casa trancada. Nos fundos do imóvel, a adolescente foi localizada deitada dentro de uma casinha de cachorro.

Segundo a delegada responsável pelo caso, o local apresentava condições insalubres, com acúmulo de lixo e forte odor. A jovem não frequentava a escola, tinha acesso restrito à alimentação e não podia sair para a rua.

Diante da situação, o suspeito, apontado como namorado da vítima, foi preso em flagrante e encaminhado ao Centro Integrado de Segurança Pública da cidade. A audiência de custódia estava prevista para quinta-feira (24), quando a Justiça avaliaria a manutenção da prisão.

A defesa do jovem não foi localizada.

Após a repercussão do caso, a adolescente publicou vídeos nas redes sociais contestando a versão das autoridades. Ela afirmou que mantém um relacionamento com o suspeito e negou ter sido vítima de tortura ou cárcere privado. Também disse que exames não teriam apontado agressões.

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