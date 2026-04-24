Nedi Aparecida Prianti Palhava morreu aos 70 anos em Igaratá, na última terça-feira (21). E ela foi sepultada na quarta-feira à tarde, no cemitério municipal da cidade.

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Sempre muito serena e simática com todos, dona Nedi deixará saudades. Mais que isso, também deixará lições de como ser bom com os outros.