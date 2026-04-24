25 de abril de 2026
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SAUDADE

Adeus, dona Nedi; aos 70 anos, deixa família de luto na região

Por Da Redação | Igaratá
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Nedi Aparecida Prianti Palhava
Nedi Aparecida Prianti Palhava

Nedi Aparecida Prianti Palhava morreu aos 70 anos em Igaratá, na última terça-feira (21). E ela foi sepultada na quarta-feira à tarde, no cemitério municipal da cidade.

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Sempre muito serena e simática com todos, dona Nedi deixará saudades. Mais que isso, também deixará lições de como ser bom com os outros.

Carol Moraes, nas redes sociais, destacou isso. "Dona Nedi foi alguém muito especial e guerreira, tem pacientes que marca a gente e ela foi uma delas. Cuidar de alguém vai muito além de um dever, é um encontro humano, ela foi cuidada com amor e com mt carinho sem dúvidas. Meus mais sinceros sentimentos a família", escreveu.

Claudete Costa também lamentou. "Minha amiga querida, meus sentimentos à toda família e amigos.Descanse em paz e que o Senhor te receba em sua luz. Saudades eternas",

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