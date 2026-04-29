Nós estamos entrando em 2026 e foram mais de 200 mil pessoas que já assistiram, mais de 400 sessões. Um sucesso impressionante por onde passa. A peça tem mais de seis indicações de prêmios, é uma coisa impressionante. E a gente fala assim: "Mas eu nunca entendi por que é esse sucesso". No começo a gente falava assim: "Ah, isso é uma peça boa, tal. Alguns meses em cartaz. Ah, um ano aí. Sucesso absoluto”. Um ano é a média de um grande sucesso de teatro. E aí a gente foi vendo que desde o primeiro dia era lotado, lotado, lotado.

Um teatro pouco menor, 300 lugares, passou para um de 500, pode ter um de 600, tinha uns teatros de 1.000 e poucos lugares. É impressionante. Então, a gente sempre pergunta assim: "Mas por que, né?, afinal de contas são só dois homens conversando”. Mas só aqui é uma dramaturgia, dois homens brilhantes e uma dramaturgia inteligente que faz o público ficar atento 1 hora e meia, você não vê ninguém disperso, e quando acaba é um entusiasmo, parece show. Parece show de rock, eles gritam, eu falo, eu subo.

A peça toca em pontos muito interessantes. Fora o tema central dela, se eu pudesse definir a peça, eu diria que é um exercício do um elogio ao diálogo, que hoje falta muito no nosso mundo, Brasil, mas no mundo. Duas pessoas que pensam completamente diferentes, visões de mundo diferentes, embates firmes, veementes, mas não passam a linha do respeito, jamais se atacam pessoalmente. É um debate de ideias. Essa é uma coisa que chama muito atenção das pessoas, como eu vou falar, o recado que chega para as pessoas, a reflexão. Dá para se conviver com pessoas que pensam diferente da gente, que tem visões de mundo.