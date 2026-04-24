O poeta, tradutor, crítico literário e professor Emmanuel Santiago, 42 anos, que vinha lutando contra um câncer, deixará saudades. Ele, que era de Jacareí, dava aulas em São José dos Campos e era muito querido e conhecido na região. Mas, não conseguiu superar o tumor no intestino.
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Ele estava internado desde março na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital em Jacareí, onde lutava contra as complicações decorrentes de um tumor no intestino diagnosticado no início de 2024.
Nas redes sociais, diversos amigos se manifestaram e lamentaram a perda do colega.
Michelle Souteix lembrou do dom artístico de Emmanuel. "Morre um poeta, fica sua poesia. Morre um tradutor, fica sua obra traduzida. Morre um professor, ficam todos que ele inspirou. Também sou formada em Letras, infelizmente não o conheci, mas me solidarizo e me entristeço. Que descanse em paz", escreveu.
Gabriel Delgado também lamentou muito. "Um companheiro de profissão inestimável, inenarrável. Emmanuel vai deixar muita saudade, e levarei para sempre todos conselhos que ele um dia já me deu sobre a vida acadêmica", disse.
Sueli de Paula desejou forças aos familiares. "Triste demais meu sinceros sentimentos aos familiares e amigos que Deus conforte os corações de todos", afirmou.
Adeus ao professor
O Instituto Alpha Lumen, onde Santiago lecionada, divulgou uma nota lamentando a partida do professor.
"Ontem (23/4) um querido amigo se foi. Um amigo especial. E mesmo ele afirmando sempre de que ninguém é especial, para nós ele era sim, especial e único. Emanuel era brilhante, humano, ético, alguém por quem vale a pena verter lágrimas, sentir saudades e compartilhar lembranças. Seu corpo cansado de tanta luta decidiu descansar e nesse momento tão triste ficam algumas certezas: ele sabia o quanto era querido e importante para nós", diz o texto.
"Nos momentos difíceis ele contou conosco e nossa amizade, nas soluções, carinho, apoio e na esperança que compartilhamos com ele. E essa certeza e energia o acompanhou e acolheu nesses quase três anos. Quem conviveu com ele lembra do ser humano incrível, da inteligência apurada, da sua cultura impressionante e do grande coração! Esse é o nosso Emanuel. E não devemos resumir sua vida a esse período de debilidade. Temos que lembrar da vida relevante que deixa um legado de lições e carinho em nossos corações e memórias."
"Vamos homenageá-lo com gratidão por ter feito parte da nossa história e como fomos afortunados por termos sido seus amigos, colegas ou até parceiros de sonhos. Querido Emanuel, hoje é um dia de lembrar e brindar a sua vida. Também será um dia de despedidas, mas esteja certo de que sua existência permanecerá viva em nossos corações", completa a nota da instituição.