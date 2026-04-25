Um casal de São José dos Campos está entre os brasileiros presos nos Estados Unidos sob acusação de fraude e extorsão em um esquema milionário. Vagner Soares de Almeida e Juliana Colucci tiveram a fiança fixada em US$ 100 mil cada — cerca de R$ 1 milhão no total.

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Eles foram detidos na última quarta-feira (22) junto com outros dois brasileiros: Ronaldo Decampos e Lucas Felipe Trindade Silva. Vagner é apontado pelas autoridades como líder do grupo.