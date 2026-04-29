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Há sofrimento, drama e uma incansável batalha por manter viva a paixão entre dois moradores de São José dos Campos.

Prestes a completar 72 anos, Augusto Pires vive há mais de 30 anos com Maria dos Prazeres Gomes da Silva, 67 anos. Ambos têm filhos de relacionamentos anteriores e resolveram viver juntos até que a morte os separasse. Mas não foi ela quem os afastou.

Maria sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) há sete anos que trouxe complicações à saúde. Mesmo assim, ela vinha vivendo bem com o marido. Acontece que a saúde se complicou e ela acabou internada, no começo deste ano, na Casa de Repouso Nosso Lar, no Jardim Jussara, na região central de São José. A unidade é conveniada da Prefeitura.

Desde a internação, Augusto só consegue ver a mulher nos horários de visita da casa, normalmente às terças-feiras, das 10h às 11h, e às quintas, das 14h às 15h.