Cerca de 80% das pessoas em situação de rua em São José dos Campos enfrentam dependência química, principalmente de crack e álcool, segundo levantamento da Prefeitura. O dado embasa o programa São José Social, lançado oficialmente nesta sexta-feira (24), com a proposta de reorganizar e integrar as políticas públicas voltadas a esse público.

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A iniciativa foi apresentada no Paço Municipal e pretende unir diferentes setores, como poder público, comércio, igrejas, organizações sociais e universidades em uma atuação coordenada, baseada em dados e planejamento.