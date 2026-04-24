Um idoso de 80 anos, morador do bairro Gurilândia, é a primeira vítima fatal de dengue em Taubaté em 2026. Ele morreu no dia 5 de abril, e o óbito foi confirmado oficialmente nesta quinta-feira (23), conforme dados do painel do Governo do Estado. O município já soma 772 casos confirmados da doença e investiga outras cinco mortes.

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Diante do avanço da dengue, a Prefeitura de Taubaté decretou situação de emergência e reconheceu estado de epidemia. A medida permite ampliar ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável também pela transmissão de chikungunya e zika.