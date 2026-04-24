Um idoso de 80 anos, morador do bairro Gurilândia, é a primeira vítima fatal de dengue em Taubaté em 2026. Ele morreu no dia 5 de abril, e o óbito foi confirmado oficialmente nesta quinta-feira (23), conforme dados do painel do Governo do Estado. O município já soma 772 casos confirmados da doença e investiga outras cinco mortes.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Diante do avanço da dengue, a Prefeitura de Taubaté decretou situação de emergência e reconheceu estado de epidemia. A medida permite ampliar ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável também pela transmissão de chikungunya e zika.
De acordo com o balanço mais recente, divulgado nesta sexta-feira (24), a cidade registra 772 casos neste ano. Apesar da alta, o número ainda é inferior ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados mais de 1.700 casos. Em 2024, no mesmo intervalo, Taubaté enfrentava um cenário ainda mais crítico, com 22.686 confirmações.
Na região do Vale do Paraíba, já são 4.196 casos confirmados de dengue, com cinco mortes registradas e outras 10 em investigação. Os óbitos ocorreram nas cidades de Jacareí (2), São José dos Campos (1), Taubaté (1) e Tremembé (1).
A Prefeitura reforçou o papel da população no enfrentamento à doença. “A Prefeitura reforça que a eliminação de criadouros dentro dos imóveis continua sendo a principal forma de prevenção, e orienta que a população colabore com as ações das equipes”, informou.
Com o decreto de emergência em vigor, todos os setores da administração municipal passam a priorizar ações de apoio à Secretaria de Saúde. A medida também autoriza a adoção de procedimentos administrativos mais ágeis, como compra de insumos e contratação de serviços para conter o avanço da doença.
Em nota, a administração municipal detalhou a estratégia adotada no combate à dengue:
“As estratégias de Vigilância em Saúde relacionadas à prevenção e controle da dengue, são baseadas principalmente na redução dos criadouros e manejo integrado de vetores nos domicílios e territórios. A resposta à dengue articula Vigilância Epidemiológica, controle vetorial, diagnóstico, assistência e monitoramento de áreas prioritárias, buscando interromper ou reduzir a transmissão e prevenir casos graves e óbitos”.
Vacinação
Em relação à imunização, a vacina contra a dengue segue disponível na rede municipal para grupos prioritários. Entre crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, 55,12% já receberam a primeira dose, o equivalente a 10.467 aplicações. A segunda dose foi aplicada em 28,45% desse público, totalizando 5.402 vacinados.
Além disso, agentes comunitários de saúde, agentes de endemias e profissionais da atenção primária já receberam 394 doses do imunizante no município.