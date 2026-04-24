Um motociclista ficou ferido em um acidente registrado na noite desta sexta-feira (24), na Avenida Santa Maria, em Jacareí.

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De acordo com informações preliminares, o condutor da moto seguia pela via no sentido centro quando houve a colisão com um carro que vinha no sentido contrário. A motorista teria tentado cruzar a avenida para acessar o bairro Santa Maria e não teria respeitado a preferência, provocando o impacto.