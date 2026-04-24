24 de abril de 2026
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ACIDENTE

URGENTE! Motociclista fica ferido após acidente em via de Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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William Batista
Acidente deixou motociclista ferido
Acidente deixou motociclista ferido

Um motociclista ficou ferido em um acidente registrado na noite desta sexta-feira (24), na Avenida Santa Maria, em Jacareí.

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De acordo com informações preliminares, o condutor da moto seguia pela via no sentido centro quando houve a colisão com um carro que vinha no sentido contrário. A motorista teria tentado cruzar a avenida para acessar o bairro Santa Maria e não teria respeitado a preferência, provocando o impacto.

Com a batida, o motociclista sofreu ferimentos e precisou de atendimento no local.

Equipes de socorro foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos à vítima. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do motociclista.

As circunstâncias do acidente devem ser apuradas.

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