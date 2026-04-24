“Você era o meu filho e ela te roubou.” A frase, dita logo após os disparos, se tornou o símbolo de um crime que chocou o México e ganhou repercussão internacional. A morte da ex-miss Carolina Flores Gómez, de 27 anos, ocorreu dentro do apartamento onde ela vivia, na região de Polanco, na Cidade do México, e foi registrada por câmeras de segurança.
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O caso aconteceu no dia 15 de abril. De acordo com as primeiras informações, Carolina foi assassinada a tiros, e a principal suspeita é a própria sogra, identificada como Erika María. Até agora, ninguém foi preso.
As imagens, divulgadas pelo jornalista Carlos Jiménez, mostram a vítima conversando com a suspeita na sala do imóvel. Em seguida, Carolina segue para um dos quartos e é acompanhada pela sogra. Pouco depois, ao menos seis disparos são ouvidos, seguidos por um grito.
Na sequência, o marido da vítima aparece com o filho do casal, um bebê de oito meses, nos braços. Ele questiona a mãe sobre o que aconteceu. A resposta é direta: “Nada, ela me irritou”.
O homem insiste, visivelmente abalado, e diz que se trata de sua família. É quando a suspeita reage com a frase que viralizou: afirma que o filho “foi roubado” pela nora — declaração que reforça a principal linha de investigação do caso.
Segundo o jornal El Universal, o crime só veio à tona no dia seguinte, quando a presença de peritos no prédio chamou a atenção de moradores. A denúncia, no entanto, já havia sido formalizada pelo marido, que apontou a própria mãe como autora do assassinato.
Carolina Flores era natural de Ensenada e ganhou projeção em 2017, ao conquistar o título de Miss Teen Universe Baja California. Antes disso, já havia participado e vencido concursos locais de beleza, sendo conhecida na região.
As autoridades mexicanas seguem investigando o caso para esclarecer a motivação e as circunstâncias do crime. Nas redes sociais, a repercussão é intensa, impulsionada principalmente pela divulgação do vídeo que mostra o momento anterior aos disparos.