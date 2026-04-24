“Você era o meu filho e ela te roubou.” A frase, dita logo após os disparos, se tornou o símbolo de um crime que chocou o México e ganhou repercussão internacional. A morte da ex-miss Carolina Flores Gómez, de 27 anos, ocorreu dentro do apartamento onde ela vivia, na região de Polanco, na Cidade do México, e foi registrada por câmeras de segurança.

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O caso aconteceu no dia 15 de abril. De acordo com as primeiras informações, Carolina foi assassinada a tiros, e a principal suspeita é a própria sogra, identificada como Erika María. Até agora, ninguém foi preso.