Eu acho que o ponto de partida é deixar claro, e eu tentei fazer isso no livro, que não se trata apenas de um direito de um advogado ou de uma advogada, mas de uma garantia do cidadão. Porque quando a voz do advogado é silenciada, isso não compromete apenas a atuação profissional do advogado ou da julgada, mas a própria qualidade da prestação jurisdicional, a qualidade do julgamento. Eu também abordo no livro que a Tribuna, que é o local de fala, é um espaço de protagonismo da advocacia. E ali a gente tem que estar munido de técnica, de estratégia, até de emoção, mas tudo isso em favor da justiça e não como teatro.

Eu não sou um orador teatral e nada contra quem seja, mas eu acho que a seriedade, a sobriedade, a escolha de palavras, a postura, a linguagem não verbal, acho que tudo isso comunica mais e melhor com o julgador e a gente consegue, às vezes, extrair um resultado também melhor, às vezes muito mais justo do que aquele que seria.

Como falei, a frieza de um papel e da leitura, trocar isso pela nossa presença com a possibilidade de jogar luz em pontos importantes do processo, que poderiam passar despercebidos.