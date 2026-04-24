Um caso de meningite em Pindamonhangaba está sendo acompanhado pelas autoridades de saúde após um aluno ser internado no HMUT (Hospital Municipal de Taubaté).

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A ocorrência mobilizou equipes da rede pública e gerou atenção entre moradores e a comunidade escolar.

Saúde monitora e adota medidas