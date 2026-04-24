Uma tentativa de roubo de galinha terminou com um homem preso e uma vítima ferida em Guaratinguetá. O caso chamou atenção pelo tipo de crime e pela violência envolvida na ação.

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Segundo informações iniciais, o suspeito tentou subtrair o animal, mas acabou entrando em confronto com a vítima. A Polícia Civil deve apurar as circunstâncias do caso, incluindo a dinâmica da agressão e a motivação do suspeito.

Vítima ficou ferida durante ação