24 de abril de 2026
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VÍTIMA FICOU FERIDA

Tentativa de roubo de galinha termina com preso em Guará

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Uma tentativa de roubo de galinha terminou com um homem preso e uma vítima ferida em Guaratinguetá. O caso chamou atenção pelo tipo de crime e pela violência envolvida na ação.

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Segundo informações iniciais, o suspeito tentou subtrair o animal, mas acabou entrando em confronto com a vítima. A Polícia Civil deve apurar as circunstâncias do caso, incluindo a dinâmica da agressão e a motivação do suspeito.

Vítima ficou ferida durante ação

Durante a tentativa de roubo, houve agressão, e a vítima sofreu ferimentos. O estado de saúde não foi detalhado, mas ela recebeu atendimento após o ocorrido.

A reação ao crime foi determinante para que a situação evoluísse para confronto.

Suspeito foi preso pela polícia

Após o caso, equipes policiais foram acionadas e localizaram o suspeito, que foi preso e encaminhado à delegacia. Ele deve responder por tentativa de roubo e lesão corporal.

A ocorrência repercutiu na região pela natureza inusitada do crime, envolvendo a tentativa de roubo de um animal de pequeno valor, mas com consequências graves.

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