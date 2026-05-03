Quase 80% dos autores de homicídios em São José dos Campos no ano passado tinham antecedentes criminais. Dos casos esclarecidos, 78,9% dos matadores já tinham passagem anterior pela polícia. Apenas 21% dos autores não tinham passagem criminal anterior ao homicídio.

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É o que mostra o Anuário de Homicídios em São José dos Campos, radiografia do crime elaborada pela 3ª Delegacia de Investigações sobre Homicídios de São José e divulgada nesta sexta-feira (24).