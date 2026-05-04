Das 33 mortes por homicídio registradas em São José dos Campos em 2025, 65,5% dos casos já foram esclarecidos, com o autor do crime identificado em cerca de 20 casos. Os demais seguem em investigação pela Polícia Civil.

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Os dados fazem parte do Anuário de Homicídios em São José dos Campos, radiografia elaborada pela 3ª Delegacia de Investigações sobre Homicídios de São José e divulgada nesta sexta-feira (24).

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