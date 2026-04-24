A Prefeitura de Taubaté irá rescindir, de forma unilateral, o contrato que havia sido assinado com a empresa Bethaville, de Barueri (SP), para a construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) no bairro São Gonçalo. Segundo o município, a medida será tomada devido ao atraso no cronograma da obra.

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O contrato com a empresa foi assinado em 4 de setembro do ano passado. A ordem de serviço foi emitida no dia 23 daquele mês e a obra teve início em 9 de outubro. No entanto, já no mês seguinte, segundo a Prefeitura, o serviço foi paralisado. "A obra apresentou paralisações ao longo da execução, sendo identificado período sem atividades a partir do final de novembro de 2025, com registros recorrentes de ausência de mobilização no canteiro", afirmou o município.