A Prefeitura de Taubaté irá rescindir, de forma unilateral, o contrato que havia sido assinado com a empresa Bethaville, de Barueri (SP), para a construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) no bairro São Gonçalo. Segundo o município, a medida será tomada devido ao atraso no cronograma da obra.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O contrato com a empresa foi assinado em 4 de setembro do ano passado. A ordem de serviço foi emitida no dia 23 daquele mês e a obra teve início em 9 de outubro. No entanto, já no mês seguinte, segundo a Prefeitura, o serviço foi paralisado. "A obra apresentou paralisações ao longo da execução, sendo identificado período sem atividades a partir do final de novembro de 2025, com registros recorrentes de ausência de mobilização no canteiro", afirmou o município.
O prazo para execução da obra era de 14 meses. Segundo a Prefeitura, o percentual deveria ter atingido 24% nos primeiros cinco meses, mas alcançou apenas 3%. "A empresa apresentou justificativas relacionadas a questões técnicas. No entanto, tais alegações foram analisadas pela equipe técnica da Prefeitura e não foram comprovadas de forma suficiente para justificar a paralisação da obra", afirmou o município.
A obra iria custar R$ 3,52 milhões e seria executada com recursos do governo federal, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). A Prefeitura não informou quanto chegou a pagar para a Bethaville, mas afirmou que "está em fase de abertura de processo administrativo para apuração das responsabilidades da empresa, podendo resultar na aplicação de penalidades previstas em contrato e na legislação".
A Prefeitura afirmou ainda que "já está adotando as providências administrativas necessárias para garantir a retomada da obra o mais breve possível, incluindo a análise para nova contratação ou convocação de empresa remanescente", e que "o prazo dependerá da conclusão dos trâmites legais em andamento".
A reportagem não conseguiu localizar nenhum responsável pela Bethaville para comentar o atraso na obra e a rescisão unilateral do contrato.
UBS.
A UBS será implantada na Rua Waldir dos Santos Paulino. Entre os espaços previstos estão cinco consultórios odontológicos acessíveis, três consultórios indiferenciados, dois consultórios diferenciados (ginecológicos) com sanitários PCD, além de salas de vacinação, amamentação, atendimento individualizado/acolhimento, curativos, práticas coletivas, farmácia com dispensação externa e interna.
Os consultórios indiferenciados podem acomodar especialidades médicas que não necessitam de equipamentos ou infraestrutura específicos. Já os consultórios diferenciados possuem equipamentos e infraestrutura específicos para acomodar uma ou mais especialidades médicas, de acordo com a necessidade do local.